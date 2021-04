Oksygenleveranser med spesialtog og politieskorte i India

NTB utenriks

Oksygenmangelen er prekær flere steder i landet, som igjen satte nye koronarekorder fredag. Det siste døgnet har 2.263 koronasmittede dødd og 332.730 har fått påvist smitte, de høyeste tallene noensinne. Det er andre dag på rad med over 300.000 smittede. Torsdagens 314.385 smittetilfeller gjorde at landet tok over verdensrekorden fra USA, som registrerte rundt 300.300 smittede 2. januar.

Samtidig som det ble satt nye, dystre rekorder, kjørte en kolonne av politibiler eskorte med fulle sirener for en tankbil med oksygen på vei til et sykehus i hovedstaden Delhi, skriver Reuters.

Ba om nødleveranser

Ett av sykehusene i byen, Sir Ganga Ram, ba fredag om nødleveranser av oksygen da de bare hadde forsyninger nok for to timers drift. Det siste døgnet døde 25 av de sykeste pasientene, og ytterligere 60 er i faresonen.

Styreformann DS Rana knytter ikke dødsfallene til mangelen på oksygen, men leger sier til TV-kanalen NDTV at dårlig tilgang på oksygen kan ha vært en medvirkende årsak.

Flere sykehus advarer om mangel på oksygen, sengeplasser og medisiner og har bedt domstolene om hjelp. Høyesterett sier det er snakk om en nasjonal krise og har bedt regjeringen komme med en plan for å sikre forsyninger av oksygen og nødvendige medisiner.

Oksygentog

Lederen for landets gassprodusenter sier produksjonen er økt som følge av at behovet har skutt i været.

– Vi har overskudd med oksygen ved anlegg som ligger langt unna der den trengs akkurat nå. Men det er noen begrensninger, og den største utfordringen er å få fraktet oksygenet dit det trengs for å dekke det skrikende behovet, sier Saket Tiku.

Jernbaneminister Piyush Goyal sier de har begynt å kjøre ekspresstog med oksygentanker for å møte behovet hos sykehusene.

Lekkasje og brann

Tidligere i uken døde 24 covid-19-pasienter av oksygenmangel på et sykehus i Nashik i delstaten Maharshtra. Dødsfallene skjedde da en oksygentank ved sykehuset sprang lekk slik at pasientenes respiratorer ikke lenger fungerte.

Utenfor storbyen Mumbai døde 13 covid-pasienter i en brann på en intensivavdeling.

Så langt er det registrert 16 millioner smittetilfeller og 186.920 koronarelaterte dødsfall i India, som har nærmere 1,4 milliarder innbyggere.

(©NTB)