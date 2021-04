De baltiske landene utviser i alt fire russiske diplomater

NTB utenriks

Tsjekkia anklaget sist søndag russisk etterretningstjeneste for å ha stått bak en kraftig eksplosjon ved et tsjekkisk ammunisjonslager i 2014. Siden har forholdet mellom de to landene blitt kraftig tilspisset, noe som har gitt seg utslag i utvisninger av både russiske og tsjekkiske diplomater.

– Avgjørelsen viser vår solidaritet med vår allierte etter en farlig hendelse i Tsjekkia som var uten sidestykke, uttaler Litauens utenriksdepartement fredag.

Landet utviser to russiske diplomater, mens Lativia og Estland utviser én hver.

