De baltiske landene utviser fire russiske diplomater

Tsjekkia anklaget sist søndag russisk etterretningstjeneste for å ha stått bak en kraftig eksplosjon ved et tsjekkisk ammunisjonslager i 2014. Siden har forholdet mellom de to landene blitt kraftig tilspisset, noe som har gitt seg utslag i utvisninger av både russiske og tsjekkiske diplomater.

– Avgjørelsen viser vår solidaritet med vår allierte etter en farlig hendelse i Tsjekkia som var uten sidestykke, uttaler Litauens utenriksdepartement fredag.

Landet utviser to russiske diplomater, mens Latvia og Estland utviser én hver.

Russland svarte kort tid etter ved å stemple den latvisk-baserte russiskspråklige nettavisen Meduza som en «utenlandsk agent».

Også Slovakia har utvist russiske diplomater i solidaritet med Tsjekkia.

Gjengjeldelse mot Polen

Polen har også utvist russiske diplomater, men det skjedde i forrige uke, før Tsjekkia kom med sin anklage. Ifølge den polske regjeringen var utvisningene en solidaritetshandling overfor USA.

Fredag svarte Russland på Polens utvisninger ved å utviste fem polske diplomater. Den polske ambassadøren i Moskva ble samtidig kalt inn på teppet i det russiske utenriksdepartementet for å få beskjeden om at de fem må forlate landet innen 15. mai.

Biden-administrasjonen har varslet sanksjoner mot Russland for innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2020 og for det USA mener er russisk innblanding i den såkalte SolarWind-hackingen av føderale amerikanske myndigheter. Russland avviser at landet sto bak.

Med samme mynt

Tidligere har Tsjekkia utvist 18 russiske diplomater, mens Russland har svart med å utvise 20 tsjekkiske.

Torsdag varslet Tsjekkia at de anser de russiske utvisningene for å være grunnløse og ga beskjed om at antall ansatte ved den russiske ambassaden i Praha kommer til å bli kraftig redusert.

Landet viste til Wien-konvensjonen og vil at bemanningen ved Russlands ambassade nedskaleres til samme nivå som ved Tsjekkias ambassade i Moskva.

