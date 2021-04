Biden lokker med stor økonomisk gevinst for dem som satser på klima

NTB utenriks

– Land som jobber sammen om å investere i renere økonomi, vil høste belønning som tjener deres egne innbyggere, sa Biden da han fredag avsluttet det to dager lange klimatoppmøtet, som han selv tok initiativ til.

Han understreket igjen at USA ønsker å gå i front i klimakampen.

Biden refererte også eksplisitt til talen som Russlands president Vladimir Putin holdt dagen før. Der beskrev Putin klimakampen som en samlende sak midt i alle konfliktene.

Biden kalte Putins budskap for oppmuntrende og sa at USA ser fram til å samarbeide med Moskva når det gjelder denne saken.

Det to dager lange møtet har samlet 40 av verdens ledere, som i tur og orden har kommet med løfter om store utslippskutt i årene framover, men mange av løftene er ikke bindene, men heller uttrykk for ambisjoner.

Biden lovet at USA vil redusere utslippet av klimagasser med 50–52 prosent i 2030 sammenlignet med 2005. Kinas Xi Jinping lovet å begynne utfasingen av kull i 2026, og at Kina skal være CO2-nøytralt senest i 2060.

USA skal dessuten ha inngått flere avtaler med andre land under møtet med sikte på konkrete utslippskutt. Blant annet er det ifølge nyhetsbyrået Reuters inngått et partnerskap med Danmark om å kutte utslipp av CO2 i den globale skipsfarten. Norge, Storbritannia, USA og en rekke store selskaper skal også delta i et nytt samarbeid for å gi støtte til tropiske land som bevarer regnskog.

(©NTB)