Nikkei 225-indeksen falt 0,57 prosent. Den bredere Topix-indeksen gikk ned 0,39 prosent.

Senere fredag var det ventet at regjeringen skulle kunngjøre nye innstramminger for å begrense spredningen av koronaviruset, med blant annet innføring av krisetilstand for Tokyo og tre andre regioner.

Børsen falt allerede fra start etter nyheten om at USAs president Joe Biden vil foreslå å øke skattene for de rikeste. Forslaget om økt kapitalskatt førte til børsnedgang i USA torsdag kveld.

