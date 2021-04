Tyskland satser på vaksinetilbud til alle voksne innen juli

NTB utenriks

Nye anslag over vaksineleveranser gjør at Tyskland vil kunne droppe prioriteringslisten og tilby alle borgere en koronavaksine i juni, sa helseminister Jens Spahn til Forbundsdagen torsdag.

Spahn sier det er mulig at dette skjer enda tidligere, men at det avhenger av vaksineleveransene.

Mer makt til regjeringen

Forbundsdagen har denne uken også vedtatt en omstridt koronalov. Den innebærer at regjeringen får mulighet til å trekke i nødbremsen og innføre landsomfattende smitterestriksjoner, noe som fører til at landets 16 delstater mister makt på dette området.

Loven første til kraftige protester da den ble vedtatt i underhuset onsdag. Den går nå videre til signering hos president Frank-Walter Steinmeier.

Til tross for strenge restriksjoner har smittetallene i Tyskland ligget høyt de siste seks månedene.

Torsdag meldte folkehelseinstituttet Robert Koch om 29.518 nye tilfeller siste døgn, noe som er blant de høyeste døgntallene siden pandemien startet.

Mer effektiv vaksinering

Etter en laber og sterkt kritisert start på massevaksineringen har tyske myndigheter greid å få opp farten i april. Torsdag hadde om lag 21,6 prosent av befolkningen fått sin første dose, ifølge offisiell statistikk.

Vaksineringen har imidlertid blitt gjort i henhold til strenge prioriteringslister, for det meste basert på alder. Denne uken har imidlertid enkelte delstater kunngjort at de vil tilby AstraZeneca-vaksinen til alle som ønsker det. Regjeringen anbefaler den imidlertid kun til de over 60 år som følge av at vaksinen i svært sjeldne tilfeller har ført til blodpropp.

Statsminister Angela Merkel mottok i forrige uke selv den første dosen med AstraZeneca-vaksinen.

