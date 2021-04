Mange 737 Max-fly står igjen på bakken

NTB utenriks

USAs luftfartstilsyn FAA opplyste torsdag at de fortsetter arbeidet med å utrede det elektriske problemet som har ført til at flymodellen nok en gang måtte tas ut av trafikk for et par uker siden.

Det er fortsatt ikke klart når reparasjonene vil kunne komme i gang.

Problemet ble oppdaget under produksjonen ved en av Boeings fabrikker. Fordi koronapandemien har ført til langt mindre flytrafikk enn tidligere, er flyselskapene ikke like alvorlig rammet av at flyene står på bakken som de ellers ville vært.

Boeings 737 Max ble satt på bakken over hele verden våren 2019 etter to ulykker som kostet 346 mennesker livet. Der ble de stående i nesten to år, men rett før nyttår fikk flytypen igjen klarsignal i USA etter at feilen som fikk flyet til å styrtdykke ved for kraftig oppstiging, var rettet opp. Deretter fulgte flere andre land.

Det elektriske problemet har rammet enkelte fly som nylig ble levert til flyselskapene. Det ble rapportert inn til FAA av Boeing 7. april. Ifølge FAA er det snakk om 106 fly over hele verden, deriblant 71 som er registrert i USA.

Flyselskapet Southwest Airlines, som er Boeings største kunde, opplyser at 32 av selskapets 64 Max-fly er ute av drift. Selskapet gjenopptok bruken av flymodellen så sent om i mars.

– Det er frustrerende å måtte gå gjennom denne prosessen igjen, sier driftssjef Mike Van de Ven.

American Airlines har satt 18 av sine Max-fly på bakken. Toppsjef Robert Isom sier at han håper reparasjonene kan bli gjort «i løpet av noen uker, og ikke lenger».

