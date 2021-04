Gravferd for svart 20-åring som ble skutt og drept av politiet i Minneapolis

NTB utenriks

Politibetjent Kim Potter er siktet for uaktsomt drap etter at Wright ble skutt og drept i en forstad til Minneapolis 11. april. Hun har senere sluttet i politiet, tilsynelatende etter eget ønske.

Potters sjef har uttalt at han tror hun egentlig hadde tenkt å avfyre en elektrosjokkpistol, men at hun tok feil og trakk skytevåpenet i stedet.

Under en tale under gravferden sa familiens bistandsadvokat Ben Crump at Potter ikke burde ha trukket noe våpen overhodet.

Han talte også til alle andre familier som har mistet unge menn og kvinner som er blitt drept av politiet.

– Vi må kjempe for våre barn til helvete har frosset til. Og deretter må vi være klare til å kjempe på isen, sa han.

Hundrevis av mennesker deltok i begravelsen som fant sted i Shiloh Temple International Ministries.

– Rollene skulle vært helt omvendt. Min sønn skulle ha begravd meg, sa Dauntes mor, Katie Wright.

Daunte Wright etterlot seg en liten sønn.

