Dato satt for neste Nato-toppmøte – samles 14. juni i Brussel

NTB utenriks

– Jeg er glad for å kunngjøre at det neste toppmøtet med Nato-lederne vil skje 14. juni i Brussel. Vi har en omfattende og framtidsrettet agenda for å styrke vår transatlantiske allianse, skriver Stoltenberg.

Toppmøtet vil finne sted i Natos hovedkvarter i Brussel. Det er ikke bekreftet om statslederne vil samles der fysisk, eller om pandemien gjør at deler av møtet må foregå digitalt.

Nato viser til «Russlands aggressive handlinger», terrortrusselen og Kinas vekst som noen av møtepunktene.

Exit Afghanistan

Forsvarsalliansen er også i ferd med å trekke seg ut av Afghanistan, noe som ifølge USA skal skje innen 11. september. Afghanistan nevnes ikke som et av temaene for møtet, men avslutningen av den snart 20 år lange krigen vil trolig prege møtet.

Konflikten er første gang Natos artikkel 5 om kollektiv respons på et angrep er blitt brukt. Nato vedtok på et møte med forsvars- og utenriksministrene tidligere i april hvordan uttrekningen skal skje.

Det ble trukket fram av både Stoltenberg, USAs utenriksminister Antony Blinken og norske myndigheter at avgjørelsen viser at Nato står historisk sterkt samlet.

Det skjer etter fire år med Nato-kritiker Donald Trump som president i USA. Trolig vil toppmøtet bli enklere å håndtere for Stoltenberg med Joe Biden som amerikansk president.

– Jeg ser fram til et vellykket toppmøte i juni, sier Stoltenberg.

Av de andre punktene Natos regjeringssjefer skal behandle er konflikten med Russland trolig den mest kritiske. Analytikere NTB snakket med etter Afghanistan-vedtaket viste til at nettopp den tilspissede situasjonen i Ukraina trolig er en av grunnene til at Nato vil legge Afghanistan bak seg.

Omstridt russisk øvelse

Russland driver for tiden en omfattende militærøvelse i Svartehavet, fra den annekterte Krim-halvøya. Dit er både krigsskip og jagerfly sendt i stort antall, samtidig som Russland ifølge vestlige kilder har plassert ut store styrker nær grensen til Ukraina.

USA har advart Russland mot at en blokade av Svartehavet i forbindelse med øvelsen er en uprovosert opptrapping. Ifølge statlige russiske medier er planen å stenge av deler av Svartehavet i seks måneder for utenlandske marinefartøy.

Stoltenberg varsler i møteinnkallelsen at Nato vil ta beslutninger knyttet til framtidsplanene Nato 2030.

I tillegg til de nevnte punktene trekker Stoltenberg fram dataangrep, nye og forstyrrende teknologier og sikkerhetsaspektet ved klimaendringene som ting som vil bli diskutert på toppmøtet.