Biden: Prisen blir høyere jo lengre vi venter

– Prisen for å ikke handle bare stiger. USA venter ikke, sa Biden i sin åpningstale til klimatoppmøtet, der et stort antall stats- og regjeringssjefer deltar.

Biden har forpliktet seg til å kutte USAs klimagassutslipp med minst 50 prosent innen 2030, målt i forhold til utslippsnivået i 2005. Målet ble bekreftet torsdag.

Han håper løftet skal oppmuntre Kina og andre store utslippsnasjoner til å få fart på egne utslippskutt.

Allerede har Japan varslet kutt i klimagassutslippene på 46 prosent innen 2030, sammenlignet med 2013-nivå. Storbritannia har gått lengst, med et svært ambisiøst mål om å kutte landets klimautslipp med hele 78 prosent i 2035, sammenlignet med 1990-nivå.

Blant verdenslederne som stiller på det to dager lander klimatoppmøtet, er Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping, samt Norges statsminister Erna Solberg (H).

I sin åpningstale gjentok Xi Kinas forpliktelse om at Kinas utslippstopp skal nås innen 2030 og at landet skal være klimanøytralt innen 2060. Dermed ser det ikke ut til at det kommer noe nytt kinesisk utslippsmål på møtet.

FNs generalsekretær António Guterres sa i sin tale at verden «er på kanten av stupet» og at «neste steg må gå i riktig retning».

