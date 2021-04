Frankrike letter på tiltakene 2. mai – Disneyland bli vaksinasjonssenter

NTB utenriks

Fornøyelsesparken utenfor den franske hovedstaden er vanligvis et av Europas mest populære turistmål, men har vært stengt siden 30. oktober. Planen var å åpne igjen 2. april, men smitteutviklingen i landet gjorde det umulig.

I stedet skal Disneys «magic kingdom» – eller rettere sagt et konferansesenter i tilknytning til parken – åpne som lokalt vaksinasjonssenter. Målet er å sette 1.00 sprøyter per dag og bidra til at Frankrike når målet om at 20 millioner skal ha fått minst én dose innen midten av mai.

Samtidig sier en kilde nær den franske presidenten at folk etter månedsskiftet kan regne med å få igjen noe av bevegelsesfriheten. I dag kan ikke franskmennene reise mer enn 10 kilometer fra hjemmet, og det er portforbud fra klokken 19.

De yngste skoleelevene kan vende tilbake til klasserommet førstkommende mandag, mens de eldre må vente en uke til. I midten av mai håper regjeringen det igjen kan åpnes for servering utendørs og at kinoer, teatre og museer kan åpen med redusert kapasitet.

I mars la president Emmanuel Macron fram en plan for en trinnvis gjenåpning, og den ligger fortsatt til grunn, sier regjeringstalsmann Gabriel Attal.

(©NTB)