Tsjads president døde etter kamper

NTB utenriks

En uttalelse fra hæren tyder på at presidenten selv deltok i krigshandlinger i den nordlige delen av landet.

– Han har akkurat trukket sitt siste sukk etter å ha forsvart den selvstendige nasjonen på slagmarken, sa generalen Azem Bermandoa Agouna i en uttalelse lest opp på statlig TV tirsdag.

Et militærråd ledet av Idriss' sønn Mahamat Idriss Déby Itno, som er firestjerners general, skal styre landet inntil videre.

Opprørsoffensiv

Idriss Déby satt med makten i Tsjad i over 30 år. Han ble 68 år gammel.

Det var valg i landet 11. april, og mandag kom meldingen om at Déby nok en gang var gjenvalgt.

Samme dag opplyste regjeringen at over 300 opprørere var drept i kamper. Fem regjeringssoldater var angivelig også drept etter åtte dager med kamper.

En tungt bevæpnet opprørsgruppe skal ha iverksatt et angrep fra sin base i Libya 11. april, samme dag som presidentvalget ble holdt.

– Hadde kommandoen

Tsjad har slitt med fattigdom og ustabilitet siden landet løsrev seg fra Frankrike og ble uavhengig i 1960. Flere grupper kjemper om makt og innflytelse.

Hvorfor presidenten oppsøkte et område med kamper og angivelig selv deltok i krigshandlinger, er ikke kjent. Hæren opplyser at Idriss hadde kommandoen over regjeringsstyrkene i helgen.

Idriss styrte Tsjad med hard hånd gjennom flere tiår, men ble samtidig regnet som en viktig alliert av vestlige land i konflikten med væpnede jihadist-grupper i den urolige Sahel-regionen.

I valget denne måneden fikk han nesten 80 prosent av stemmene, ifølge de offisielle resultatene. Mandag forsikret regjeringen at opprørernes offensiv var slått tilbake.