Tsjads president død av skader han fikk ved fronten, ifølge landets hær

NTB utenriks

Det var valg i landet 11. april, og mandag kom meldingen om at Déby hadde gått av med seieren nok en gang. Nærmere detaljer om hvordan han ble såret og hvor kampene skjedde, er ennå ikke bekreftet.

Tsjad har slitt med fattigdom og ustabilitet siden landet løsrev seg fra den franske kolonimakten og ble uavhengig i 1960. Flere grupper kjemper om makt og innflytelse.

Søndag meldte hæren at de hadde ødelagt en av opprørernes kolonner, og mandag sa regjeringen at over 300 opprørere var drept i kamper.

En tungt bevæpnet opprørsgruppe satte i verk et angrep fra sin base i Libya 11. april, samme dag som Tsjads presidentvalg, opplyste regjeringen da.