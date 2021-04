Spekulasjoner om statskupp etter at Tsjads president døde

NTB utenriks

En uttalelse fra hæren tyder på at presidenten selv deltok i krigshandlinger i den nordlige delen av landet.

– Han har akkurat trukket sitt siste sukk etter å ha forsvart den selvstendige nasjonen på slagmarken, sa generalen Azem Bermandoa Agouna i en uttalelse lest opp på statlig TV tirsdag.

Et militærråd ledet av Débys sønn Mahamat Idriss Déby Itno, som er firestjerners general, skal styre landet inntil videre.

Nyheten skaper uro i Tsjad. Eksperter påpeker at konstitusjonell rett blir oversett når sønnen blir utpekt som midlertidig leder, uten at det er nasjonalforsamlingen som utpeker ham.

– At hæren griper makten og overfører den til presidentens sønn er et kupp og ikke konstitusjonelt, skriver den nigerianske advokaten og forskeren Ayo Sogunro på Twitter.

Hæren har innført unntakstilstand og portforbud etter dødsfallet. Déby skal få en statsbegravelse, samtidig som opprørerne varsler nye offensiver mot hovedstaden.

Tror det er et kupp

På gaten i N'Djamena er det flere som er skeptiske til hærens versjon av det som har skjedd.

– Ryktene som svirrer, gir meg inntrykket av at det er feilinformasjon. De snakker om å oppløse parlamentet. For meg høres det ut som et statskupp. Han ble drept, sier Thierry Djikoloum i hovedstaden.

Også utenlandske observatører stiller spørsmål ved hvordan en statsleder kan bli drept i kamper, og sier det er grunn til å stille spørsmål ved hans livvakter.

– Vi har fortsatt ikke fått den fullstendige historien. Det reiser bekymringer om sikkerhetsstyrkenes vurdering av kampene, og deres etterretning, sier Laith Alkhouri, en global etterretningsrådgiver.

Cameron Hudson ved Atlanterhavsrådets Afrika-senter avviser spekulasjonene, og minner om at presidenten flere ganger har besøkt fronten.

– Det er ingen bevis som antyder at dette var et kupp fra troppene hans. Alle som har fulgt Idriss Déby, vet at han pleide å si at for å lede tropper, må du kjenne lukten av krutt, sier Hudson.

Opprørsoffensiv

Idriss Déby satt med makten i Tsjad i over 30 år. Han ble 68 år gammel.

Det var valg i landet 11. april, og mandag kom meldingen om at Déby nok en gang var gjenvalgt.

Samme dag opplyste regjeringen at over 300 opprørere var drept i kamper. Fem regjeringssoldater var angivelig også drept etter åtte dager med kamper.

En tungt bevæpnet opprørsgruppe skal ha iverksatt et angrep fra sin base i Libya 11. april, samme dag som presidentvalget ble holdt.

– Hadde kommandoen

Tsjad har slitt med fattigdom og ustabilitet siden landet løsrev seg fra Frankrike og ble uavhengig i 1960. Flere grupper kjemper om makt og innflytelse.

Hvorfor presidenten oppsøkte et område med kamper og angivelig selv deltok i krigshandlinger, er ikke kjent. Hæren opplyser at Déby hadde kommandoen over regjeringsstyrkene i helgen.

Déby styrte Tsjad med hard hånd gjennom flere tiår, men ble samtidig regnet som en viktig alliert av vestlige land i konflikten med væpnede jihadist-grupper i den urolige Sahel-regionen.

I valget denne måneden fikk han nesten 80 prosent av stemmene, ifølge de offisielle resultatene. Mandag forsikret regjeringen at opprørernes offensiv var slått tilbake.