Modi ber inderne gjøre mer i kampen mot korona og nedstengninger

India opplever kraftig økning i smitten for tiden, og har påvist mer enn 3 millioner smittetilfeller denne måneden. Landet har registrert 15,6 millioner smittetilfeller siden pandemien startet. Det siste døgnet ble det registrert ytterligere 294.290.

– Situasjonen var under kontroll for et par uker siden, og denne andre koronabølgen har kommet som en storm, sier Modi i sin første TV-tale siden den voldsomme smitteutviklingen.

– Det er en stor utfordring, men vi må sammen, med mot og vilje, overkomme den. Vi må unngå nedstengninger, sier Modi.

Statsministeren ber også lokale myndigheter om å unngå nedstengninger så langt det lar seg gjøre.

