Krematoriene sliter med å ta unna i India

NTB utenriks

Flere krematorier i indiske delstater melder om voldsom økning i antall kremasjoner de siste ukene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Når koronaofre skal kremeres, må spesielle smitteverntiltak på plass. I Surat, Gujarats nest største by, melder to krematorier at de den siste uken har kremert mer enn 100 døde per dag i tråd med disse tiltakene.

Det er langt høyere enn byens offisielle daglige dødstall på rundt 25, ifølge Reuters.

AFP besøkte gravplassen Ahle i hovedstaden New Delhi, hvor elleve døde som skulle begraves ankom plassen på tre timer fredag.

Jadid Qabristan som jobber der, sier det er som om viruset «har fått bein» og legger til:

– Med denne hastigheten vil jeg gå tom for plass om tre eller fire dager.

Smelter

I Gujarat, som ligger vest i India, opererer mange krematorier i Surat, Rajkot, Jamnagar og Ahmedabad døgnet rundt, og noen melder om tre til fire ganger flere døde enn normalt. Jernkarmene inne i Surat-krematoriet har til og med begynt å smelte fordi det ikke har vært tid til å la ovnene avkjøles.

Skorsteinen til en elektrisk ovn i Ahmedabad sprakk og kollapset etter å ha vært i konstant bruk hver dag de siste to ukene.

– Siden begynnelsen av april har vi håndtert over 80 døde hver dag, sier en lokal tjenestemann ved Ramnath Ghela-krematoriet i byen.

Ganges

En annen tjenestemann, Belbhadra, jobber med kremasjoner i Varanasi i Uttar Pradesh. Der kremeres avdøde på trapper langs bredden av Ganges, som er hellig for Indias hinduer.

Belbhadra sier de håndterer nærmer 200 døde om dagen. Han forteller om folk som brenner lik i parker, fordi det er flere timer lange køer og svært dyrt å bestille kremering. TV-bilder fra de lokale mediene viser også lange køer med gråtende slektninger til avdøde utenfor krematorier, sykehus og ambulanser.

I to krematorier i Lucknow, nord i landet, har de gått tom for ved og bedt folk ta med selv. I sosiale medier er det flere videoer av elektriske rickshawer fullastet med ved.

Smitterekord

Den indiske regjeringen sier at smitten nå øker kraftig på grunn av befolkningstettheten i de store byene. Mutasjoner av viruset sprer seg raskt, men også utbredt motstand mot bruk av munnbind har trolig økt smittespredningen.

Totalt i India ble 273.810 smittetilfeller registrert mandag, det høyeste tallet siden pandemien startet. Landet innførte tidligere denne måneden nye restriksjoner med nedstenginger og portforbud for titalls millioner innbyggere.

Etter en svært upopulær nedstenging for ett år siden forsøkte sentrale myndigheter lenge å unngå en ny nasjonal nedstenging, men i flere regioner ser lokale myndigheter ingen annen utvei.

Fulle intensivavdelinger

Mandag var under 100 senger tilgjengelig på sykehusavdelingene for alvorlig koronasyke pasienter i New Delhi, en by med 29 millioner innbyggere. Det er mangel på oksygen, vaksiner og enkelte medisiner. Det meldes også om mangel på medisinsk oksygen.

– Jeg sier ikke at systemet har kollapset, men det har nådd sin grense, sa New Delhis førsteminister Arvind Kejriwal på en pressekonferanse.

Mindre enn en firedel av dødsfallene i India blir medisinsk sertifisert, spesielt på landsbygda. Det betyr at den virkelige dødsraten som følge av covid-19 i mange av Indias delstater er høyere enn de offisielle tallene, ifølge Reuters.

Dårlig nytt for Covax

India er en viktig produsent og leverandør av koronavaksiner, og deltar i det FN-støttede Covax-initiativet. Initiativet skal sikre at verdens fattigste land får vaksiner.

Men på grunn av økt smitte over store deler av India, ser myndighetene seg nå nødt til å omprioritere. De går nå selv tomme for vaksiner til sin egen befolkning, og har måttet nødgodkjenne en rekke vaksiner i rekordfart.

(©NTB)