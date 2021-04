Krematoriene jobber for fullt i India

NTB utenriks

Flere krematorium i indiske delstater melder om voldsom økning i antall kremasjoner de siste ukene, melder nyhetsbyrået Reuters.

Når koronaofre skal kremeres, må spesielle smitteverntiltak på plass. I Surat, Gujarats nest største by, melder to krematorier at de den siste uken har kremert mer enn 100 døde per dag i tråd med disse tiltakene. Det er langt høyere enn byens offisielle daglige dødstall på rundt 25, ifølge Reuters.

I Gujarat, som ligger vest i India, opererer mange krematorier i Surat, Rajkot, Jamnagar og Ahmedabad døgnet rundt, og noen melder om tre til fire ganger flere døde enn normalt. Jernkarmene inne i Surat-krematoriet har til og med begynt å smelte fordi det ikke har vært tid til å la ovnene avkjøles.

Totalt i India ble 273.810 smittetilfeller registrert mandag, det høyeste tallet siden pandemien startet. Landet innførte tidligere denne måneden nye restriksjoner med nedstenginger og portforbud for titalls millioner innbyggere

Det er nå under 100 senger tilgjengelig på sykehusavdelingene for alvorlig koronasyke pasienter i byen med 29 millioner innbyggere. Det er mangel på oksygen og enkelte medisiner.

