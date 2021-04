Canada ber om norske vaksinedoser – regjeringen sier de fortsatt kan bli brukt i Norge

NTB utenriks

Mens land som Norge og Danmark per nå ikke vil bruke AstraZeneca-vaksinen på grunn av fare for alvorlige, men sjeldne bivirkninger, er situasjonen en annen i Canada.

I Ontario, der millionbyen Toronto ligger, er det mangelen på AstraZeneca-doser som skaper bekymring. Derfor ber provinsen om å få vaksinedoser fra allierte, blant dem Norge.

– Våre tjenestemenn har henvendt seg til Norges ambassadør, og provinsstatsministeren vil også snakke med EU-ambassadøren til Canada og den indiske høykommissæren for å be om ekstra AstraZeneca-doser, heter det i en uttalelse fra provinsmyndighetene til Global News.

Det ser imidlertid ikke ut til at regjeringen er villig til å gi fra seg Norges vaksiner foreløpig. Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet viser til at bruk av vaksinen i Norge skal avgjøres etter at et ekspertutvalg har levert sin rapport 10. mai.

– Det er derfor fortsatt aktuelt å bruke AstraZeneca-dosene i Norge. sier Korkunc til NTB.

