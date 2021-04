Navalnyj flyttet til sykestue

NTB utenriks

Russiske fengselsmyndigheter sier i en uttalelse at Navanyj blir overført til et sykehus for domfelte i byen Vladimir, 180 kilometer øst for Moskva. Navalnyjs tilstand skal være «tilfredsstillende» og han skal ha sagt ja til å vitaminer.

Den 44 år gamle regimekritikeren ble fengslet i forbindelse med en gammel svindelsak. Da hadde han akkurat returnert til Russland etter så vidt å ha overlevd et angrep med nervegiften novitsjok i august i fjor.

31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre behandling for helseplager. I helgen sa hans private lege at Navalnyj kan dø når som helst.

Tidligere mandag fryktet Navalnyjs allierte fremdeles dårlige nyheter rundt Navalnyj.

– Vi vet ikke hva som skjedde med ham i løpet av helgen, fordi advokatene hans ikke får møte ham, sa regimekritiker Ljubov Sobol mandag morgen.

I helgen trappet både EU og USA opp kritikken mot Russland. President Joe Biden har kalt behandlingen av Navalnyj for «fullstendig, fullstendig urettferdig, fullstendig upassende».

