NTB utenriks

Myndighetene er opptatt av å kommunisere at den omstridte AstraZeneca-vaksinen er trygg. De har mottatt over 1,7 millioner doser med vaksinen gjennom Covax-samarbeidet.

– Det er flere fordeler enn ulemper ved å vaksineres, sa helseminister Eteni Longondo under en seremoni for å markere starten av massevaksineringen. Han var selv en av de første til å få vaksinen i landet med over 86 millioner innbyggere.

(©NTB)