FN: Tiden renner ut for å håndtere klimakrisen

NTB utenriks

2021 må bli handlingens år for å beskytte folk mot de katastrofale effektene av klimaendringene, heter det i en uttalelse fra FN før klimatoppmøtet går av stabelen torsdag og fredag,

Det er USA og president Joe Biden som har tatt initiativ til det globale nettmøtet der mer enn 40 land deltar.

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) slapp mandag sin årlige rapport om klimaets tilstand. Der bekreftet de at 2020 var et av de varmeste årene noen gang, samt at konsentrasjonen av klimagasser fortsatte å øke til tross for pandemiens påvirkning på den globale økonomien.

(©NTB)