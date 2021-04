Advokat sier at Navalnyjs tilstand stadig forverres

NTB utenriks

Navalnyj innledet for snart tre uker siden en sultestreik i protest mot det han sier er manglende helsehjelp. I helgen advarte støttespillerne hans mot at helsetilstanden hans er så dårlig at han risikerer å dø.

Etter sterkt vestlig press ble Navalnyj mandag flyttet til et sykehus i byen Vladimir, som blir brukt til å behandle fanger ved straffekolonien der Navalnyj soner en gammel svindeldom.

Men advokaten hans, Aleksej Liptser, kan ikke se at overflyttingen har hjulpet. I stedet opplyser han til nyhetsbyrået Reuters mandag kveld at Navalnyjs helsetilstand er blitt enda dårligere. Han sier også at han nok en gang er nektet tilgang til egne leger.

– Alle symptomene han har fra før, er de samme. Følelsesløshet i armer og bein, ryggsmerter, de forsvinner ikke. Situasjonen blir bare verre, sier Liptser, som også oppgir at Navalnyj ser svak og tynnere ut.

Gir ikke opp sultestreik

Navalnyj skal være fast bestemt på å fortsette sultestreiken, som han innledet 31. mars i protest mot at fengselet ikke gir ham den helsehjelp han krever.

Russiske fengselsmyndigheter sa tidligere mandag at helsetilstanden hans er tilfredsstillende, og at han har gått med på å ta vitamintilskudd som del av behandlingen på sykehuset.

Under EUs utenriksministermøte var både Navalnyjs situasjon og det stadig dårligere forholdet mellom EU og Russland blant temaene.

Vil ikke spekulere

Sveriges utenriksminister Ann Linde sier på en digital pressekonferanse at Navalnyj må få hjelp av de legene han selv velger, ikke bare de som fengselet bestemmer. Hun vil ikke spekulere på hvordan EU kan komme til å reagere hvis Navalnyj skulle dø.

– Vi sitter ikke og spekulerer på slike ting, sier hun.

Byen som Navalnyj nå befinner seg i, Vladimir, ligger 18 mil øst for Moskva. Den 44 år gamle regimekritikeren er dømt til fengsel i en sak som opprinnelig ga ham en betinget dom. Men da Navalnyj kom tilbake til Russland etter å ha fått behandling i Tyskland etter nervegiftangrepet i Sibir, ble han stilt for retten for å ha brutt betingelsene for dommen. Dermed ble han fengslet.

– Kan dø når som helst

Navalnyjs private lege Anastasia Vasiljeva formidlet i helgen at kaliumnivåene hans er så høye at han må ha intensivbehandling for å hindre hjertestans. Han risikerer å dø når som helst, ifølge legen, som ikke har fått slippe inn i fengselet.

Ifølge nyhetsbyrået Tass har Navalnyj testet negativt for både tuberkulose og koronavirus.

Før EUs utenriksministermøte sa EU-president Josep Borrell at han hadde vært i kontakt med den russiske regjeringen for å be om hjelp til Navalnyj.

– Vi er svært bekymret for helsen hans. Vi holder russiske myndigheter ansvarlige for helsesituasjonen hans, sa Borrell og gjentok et krav om at Navalnyj får møte helsepersonell han stoler på.

Avviser vestlig uro

I en uttalelse mandag avfeier Kreml bekymringene fra vestlige land.

– Helsen til domfelte i Russland kan og bør ikke være et tema for deres interesser, sa Kreml-talsmann Dmitirij Peskov.

– Vi overvåker ikke helsetilstanden til russiske fanger, la han til.

Der er planlagt nye demonstrasjoner til støtte for Navalnyj. Russisk politi advarer mandag alle mot å delta. Det knyttes spenning til hvor mange som vil delta. Til nå har Navalnyjs situasjon vakt mer oppmerksomhet i vestlige land enn i Russland.

I helgen kalte president Joe Biden behandlingen av Navalnyj «fullstendig, fullstendig urettferdig, fullstendig upassende». Dersom Navalnyj dør i fengsel, vil det få konsekvenser, advarte USA søndag.

(©NTB)