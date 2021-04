USA og Kina forplikter seg til klimasamarbeid

NTB utenriks

Uttalelsen er underskrevet av USAs klimautsending John Kerry og Kinas klimautsending Xie Zhenhua lørdag etter at Kerry avsluttet et besøk i Shanghai der han møtte representanter for kinesiske myndigheter.

– USA og Kina er forpliktet til å samarbeide med hverandre og med andre land for å håndtere klimakrisen, som må tas med alvoret og hurtigheten som det krever, heter det i uttalelsen.

Førstkommende torsdag og fredag arrangerer USAs president Joe Biden et digitalt klimatoppmøte. Han har invitert 40 verdensledere. Kinas president Xi Jinping har ikke bekreftet om han skal delta.

(©NTB)