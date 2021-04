Japan og USA skal møte kinesiske utfordringer

NTB utenriks

– Vi er forpliktet til å samarbeide for å ta fatt på utfordringene fra Kina og saker som Østkinahavet, Sør-Kinahavet og Nord-Korea, sa Biden på en felles pressekonferanse med statsminister Yoshihide Suga fredag.

Suga var Bidens første utenlandske gjest i Det hvite hus etter at Biden overtok presidentembetet i januar.

– Vi skal samarbeide for å vise at demokratier fortsatt kan konkurrere og vinne i det 21. århundre, sa Biden på en felles pressekonferanse etter møtet.

Suga sa at Biden på møtet hadde befestet at sikkerhetsavtalen mellom USA og Japan også omfatter de japanskkontrollerte Senkaku-øyene, av Kina kalt Diaoyu, et av flere områder i regionen der Kina i økende grad har begynt å vise makt.

Samlet front

– Vi er enig om å motsette oss ethvert forsøk på å endre status quo ved makt eller tvang i Øst- og Sør-Kinahavet og trusler mot andre i regionen, sa Suga.

– Frihet, demokrati, menneskerettigheter og rettsprinsipp er universelle verdier som forbinder vår allianse, sa han videre.

Suga sa at han og Biden også understreket viktigheten av fred og stabilitet i Taiwanstredet, et tema som er spesielt følsomt for Kina.

I det som blir sett på som en svært uvanlig uttalelse fra en japansk leder, ga Suga uttrykk for bekymring over en rekke angrep mot amerikanere med asiatisk opprinnelse.

Bidens beslutning om å invitere Suga som sin første gjest til Det hvite hus har til hensikt å vise hvordan USA verdsetter sine allierte idet USA møtes av stadig større utfordringer fra Kina. I mai er det Sør-Koras president Moon Jae-ins tur til å besøke Biden i Washington.

Klima og 5G

På fredagens pressekonferanse sa Biden at han og Suga er enig om behovet for ambisiøse klimaforpliktelser. Begge landene skal snart kunngjøre klimamål som skal oppnås innen 2030, uttalte Biden.

En høytstående amerikansk tjenesteperson sa etter fredagens møte at USA og Japan har inngått en avtale verdt 16,7 milliarder kroner for å utvikle 5G-teknologi.

Kinesiske Huawei er en ledende global aktør innen 5G-teknologi, til tross for press fra USA med anklager om at Huawei truer sikkerhet og personvern i demokratiske land.

Biden oppga ingen detaljer, men sa at USA og Japan er dypt engasjert i utvikling av ny teknologi.

– Det omfatter å forsikre oss om at vi investerer i og beskytter teknologi som skal opprettholde og styrke vårt konkurransefortrinn og teknologi som er styrt av demokratiske normer som vi begge deler – normer etablert av demokratier, ikke autokratier, sa Biden.

Kina og Nord-Korea

Selv om Japan i større grad allierer seg med USA, er Japan forsiktig med å ikke støte fra seg Kina. Kina er fortsatt Japans viktigste handelspartner, og Japan har siden Sugas forgjenger Shinzo Abe arbeidet for å stabilisere forholdet til Beijing og ikke slutte seg til Washingtons sanksjoner knyttet til Hongkong og Xinjiang.

I fredagens møte diskuterte Biden og Suga Nord-Korea-situasjonen.

Suga sa at Japan ønsker fullstendig, verifiserbar og irreversibel atomnedrustning i Nord-Korea.

USA holder fortsatt på med å gjennomgå sin Nord-Korea-politikk etter Bidens forgjenger Donald Trumps uvanlige personlige diplomati overfor det lukkede landet.

