Kinas president kritisk til EU-plan om klimatoll

NTB utenriks

De tre lederne holdt fredag et minitoppmøte via videolink der klima var hovedtema.

Xi understreket at kampen mot klimaendringene ikke må bli et geopolitisk forhandlingskort, ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV.

Han la til at klimainnsatsen ikke må brukes til å angripe andre land eller sette opp handelsbarrierer.

Viktig ledd i klimaplan

Tidligere denne uken ga EU-parlamentet grønt lys til en plan om klimatoll. Formålet er å skjerme europeiske selskaper mot import fra land som ikke har like strenge miljøreguleringer.

Tiltaket er en viktig del av EUs grønne giv, klimaplanen som skal sørge for at unionen blir klimanøytral innen 2050. Norge er tett integrert i EUs klimapolitikk, og planen har derfor også stor betydning for norsk næringsliv.

I de kinesisk-europeiske klimasamtalene fredag deltok Xi etter invitasjon fra Macron, ifølge kinesiske myndigheter. I tillegg til miljøutfordringene skal koronapandemien og forholdet mellom Kina og Europa ha stått på dagsordenen.

Biden inviterer

Videotoppmøtet fant sted samtidig som USAs klimautsending John Kerry har møter med representanter for kinesiske myndigheter i Shanghai.

En av deltakerne på møtene i Shanghai er Xie Zhenhua, som var Kinas sjefforhandler da Parisavtalen ble forhandlet fram i 2015. I likhet med Kerry har han i dag en stilling som klimautsending.

USAs president Joe Biden har invitert 40 verdensledere til et digitalt klimatoppmøte torsdag og fredag i neste uke. Kinas president har ikke bekreftet om han vil delta på dette møtet.

Både USA og flere andre land er ventet å presentere nye nasjonale klimamål på dette toppmøtet.

(©NTB)