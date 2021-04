Italia starter gjenåpningen 26. april

NTB utenriks

– Med dagens beslutning har regjeringen med vilje tatt en risiko basert på bedrede data, sier Draghi og legger til at koronautbruddet i Italia fortsatt er alvorlig.

Regjeringen vil starte med å åpne opp for utendørs aktiviteter. For eksempel kan restauranter i områder med moderat smittenivå gjenåpne for utendørs servering. Men portforbudet består, og i områder med høyt smittenivå, endres ikke tiltakene.

Smittetallene er falt jevnt i Italia, men de er fortsatt høye. Torsdag registrerte myndighetene 17.000 nye koronatilfeller blant landets 60 millioner innbyggere. Samme døgn ble det rapportert om 380 koronadødsfall.

(©NTB)