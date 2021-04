Brasiliansk høyesterett bekrefter opphevelsen av korrupsjonsdommer mot Lula

NTB utenriks

I alt åtte av de elleve dommere i Brasils gikk torsdag inn for å opprettholde beslutningen dommer Edson Fachin avsa den 8. mars om å oppheve korrupsjonsdommene mot 75 år gamle venstreorienterte Lula.

I en kjennelse to uker senere slo høyesterett også fast at dommer Sergio Moro var partisk da han dømte den tidligere presidenten for korrupsjon i 2017. Dommene førte til at Lula ikke kunne delta i valget i 2018 som dagens president Jair Bolsonaro vant.

Moro ble senere utnevnt til justisminister i president Jair Bolsonaros regjering.

Beslutningen fra høyesterett åpner nå for at Lula igjen kan drive politisk virksomhet. Han har ikke utelukket at han kan komme til å stille mot Bolsonaro i neste års presidentvalg.

