Australia vurderer å åpne for at vaksinerte kan reise

Det var under et folkemøte i Perth torsdag at den australske statsministeren lanserte de mulige planene for en oppmyking av landets strenge smittevernregler.

– Første målsetting jeg kan tenke meg er å tillate australiere som er vaksinerte å flytte eller reise, særlig av viktige grunner, sa Morrison, ifølge Reuters.

Morrison understreket på den andre siden at grensen inn til landet ikke vil bli åpnet på «ennå en tid» og ikke før sårbare grupper er vaksinert,

Grensen til Australia har vært helt lukket for både inn- og utreise under pandemien. Landet med sine drøyt 24 millioner innbyggere, har bare meldt om 29.400 smittetilfeller av koronavirus – og 910 dødsfall knyttet til covid-19.

