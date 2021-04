Angela Merkel har fått AstraZeneca-vaksine

NTB utenriks

Tyskland suspenderte for to uker siden bruken av AstraZeneca-vaksine for personer under 60 år, og 66 år gamle Merkel har nå fått den.

– Jeg er svært glad for å ha fått min første vaksinedose med AstraZeneca i dag. Jeg vil få takke alle som er involvert i vaksinekampanjen og alle som tar vaksine. Vaksine er nøkkelen til å komme ut av denne pandemien, skriver Merkel i en Twitter-melding, postet av talsmannen Steffen Seibert.

Tysklands 62 år gamle finansminister Olaf Scholz fikk også den første dosen med AstraZeneca-vaksine fredag.

Over 3,1 millioner tyskere har hittil fått påvist koronasmitte. Pandemien har krevd over 80.000 liv, eller 96 per 100.000 innbyggere. I Norge er det til sammenligning registrert 13 koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere.

Så langt har 18,5 prosent av Tysklands befolkning fått minst én dose koronavaksine, ifølge helsemyndighetene.

(©NTB)