Taliban varsler offensiv mot utenlandske styrker

NTB utenriks

Taliban-ledelsen viser til avtalen som ble inngått med USA i februar i fjor, da president Donald Trumps administrasjon lovet tilbaketrekning innen 1. mai.

En talsmann for Talibans politiske kontor i Doha, Mohammed Naeem Wardak, sier i et intervju med iranske Press TV at avtalebruddet vil få følger.

– USA har på skammelig vis brutt avtalen om tilbaketrekning av styrker fra Afghanistan, og amerikanerne oppfyller dermed ikke sine forpliktelser, sier han.

Taliban vil nå prioritere å jage de amerikanske styrkene ut av Afghanistan med makt, ifølge talsmannen.

– Afghanerne har utkjempet jihad mot okkupantene og forsvart seg selv mot utenlandske styrker i 20 år. Vi har kjempet for landets uavhengighet, sier Wardak.

