Stadig færre eldre dør av korona i Europa

Aldersgruppen står nå for nær 30 prosent av alle registrerte koronarelaterte dødsfall i Europa, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO uttalte nylig at koronasituasjonen var mer bekymringsfull enn på månedsvis, men de peker nå på at smitten ser ut til å ha flatet noe ut i en rekke land.

WHO advarer imidlertid om at tegn på nedgang ikke er synonymt med lave smittetall. I snitt blir det påvist 160 nye smittetilfeller hvert eneste minutt i Europa.

Selv om vaksineringen i mange land preges av stadige forsinkelser og pauser, har 17 prosent av EUs befolkning fått sin første vaksinedose, ifølge AFP.

