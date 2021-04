Pfizer-sjef sier tredje vaksinedose trolig kan bli nødvendig

NTB utenriks

Administrerende direktør Albert Bourla sier også til CNBC torsdag at folk muligens vil trenge årlig koronavaksinasjon.

Legemiddelgigantens Pfizer sa tidligere i april at oppdaterte resultater fra selskapets kliniske tester, viser at vaksinen er høyst effektiv seks måneder etter andre dose. Videre studier trengs for å avgjøre hvorvidt vaksinen gir beskyttelse også etter at dette halvåret er gått.

I februar opplyste tyske Biontech og amerikanske Pfizer at de tester en tredje dose av covid-19-vaksinen. Testen skal gi bedre forståelse av immunresponsen mot nye varianter av koronaviruset.

