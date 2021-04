Medier: USA vil innføre nye sanksjoner mot Russland

NTB utenriks

Sanksjonene skal angivelig offisielt presenteres torsdag. Tiltakene skal trolig rettes mot rundt 20 organer og minst et titall personer, blant dem tjenestemenn i den russiske regjeringen og etterretningen, opplyser anonyme kilder til nyhetsbyrået Bloomberg.

I tillegg planlegger administrasjonen å utvise så mange som ti russiske tjenestemenn og diplomater, får CNN opplyst.

Norge berørt av angrep

Det amerikanske selskapet SolarWinds ble angrepet i fjor da hackere plantet en skadelig kode i deres programvare. I alt 18.000 av deres kunder lastet ned de aktuelle oppdateringene, som gjorde det mulig for hackerne å få tilgang til systemene.

Blant de rammede var USAs utenriksdepartement, næringsdepartement og finansdepartement samt etterretningsorganisasjonen NSA. I tillegg ble myndigheter og selskaper i en lang rekke andre land rammet. Det er fortsatt ikke avklart hva slags informasjon hackerne kan ha fått tak i.

Også det norske oljefondet og flere norske selskaper, blant dem flere kraftselskaper, ble rammet.

Daglig leder Margrete Raaum i organisasjonen Kraftcert sa til Dagens Næringsliv at sårbarheten som fulgte med den skadelige koden, ikke ble brukt mot selskapene.

– De har fått bakdøren, men aktørene har ikke forsøkt å gjøre noe med det.

Valgpåvirkning

USAs regjering har i flere uker antydet at det vil komme nye sanksjoner. De blir i så fall den første gjengjeldelsen mot Russland etter hackerangrepet.

Forrige måned anklaget amerikanske tjenestemenn også Russlands president Vladimir Putin for å ha gitt klarsignal til operasjoner for å påvirke det amerikanske valget. Det som skal ha vært et forsøk på å få Donald Trump gjenvalgt, lyktes ikke, og det er ingen bevis for at Russland eller andre endret stemmer eller manipulerte resultatet.

Tiltakene som er varslet torsdag, kommer i kjølvannet av at USAs president Joe Biden tirsdag advarte Putin om at USA vil forsvare sine interesser. Samtidig inviterte han Putin til et toppmøte på nøytral grunn i nærmeste framtid.

Flere runder

Forrige måned innførte USA sanksjoner mot sju russiske tjenestemenn og et titall offentlige organer som reaksjon på forgiftningen av regimemotstanderen Aleksej Navalnyj og fengslingen av ham etter at han vendte hjem til Russland. Navalnyj ble utsatt for en russisk nervegift, og russiske myndigheter er blitt anklaget for å stå bak hendelsen. Russland avviser anklagene.

Forholdet mellom USA og Russland er for tiden svært anstrengt, og det er uklart om USAs tiltak vil endre russernes atferd. Tidligere har ikke amerikanerne lyktes med å få en slutt på den russiske hackingen.

I 2016 utviste daværende president Barack Obama flere diplomater etter innblanding i valget det året. For etterfølgeren Donald Trump satt det langt inne å kritisere Putin, men også Trump utviste russiske diplomater fra USA. Det skjedde i 2018 etter at en tidligere russisk agent ble forgiftet i Storbritannia.

