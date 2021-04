Klimasamtaler mellom USA og Kina er i gang

NTB utenriks

Temaet for samtalene torsdag er miljøutfordringene – et område både Kina og USA sier er høyt prioritert – samt FNs klimakonferanse i Glasgow i november.

Besøket blir ansett som en mulighet til å bedre det anstrengte forholdet mellom landene, som ble vesentlig forverret da Donald Trump var USAs president.

Kina, verdens største utslippsland, har som mål å bli klimanøytrale innen 2060. Analytikere har advart om at landet er avhengige av kull og at beskjedne kortsiktige mål kan forhindre ambisjonen.

USA har i likhet med EU mål om å være klimanøytral innen 2050.

Utslippsverstinger

USAs president Joe Biden har igangsatt en miljøpolitisk helomvending etter at han overtok for Donald Trump i Det hvite hus.

Landet har igjen sluttet seg til Parisavtalen, og Biden har invitert 40 verdensledere til et digital klimatoppmøte torsdag og fredag i neste uke. Kinas president Xi Jinping har ikke bekreftet om han vil delta.

USA og andre land forventes å kunngjøre mer ambisiøse nasjonale mål for å redusere CO2-utslipp og bidra med økonomisk hjelp til klimainnsats i mindre velstående land.

Utviklingen i Kina og USA er helt avgjørende for innsatsen for å redusere de globale utslippene. Landene står til sammen for nesten halvparten av verdens totale klimagassutslipp.

Anspent forhold

De siste årene har forholdet mellom USA og Kina blitt mer anstrengt, blant annet på områder som handel, menneskerettigheter og koronapandemiens opphav.

I 2018 hevet Trump tollsatsene på en rekke kinesiske varer i et forsøk på å få ned USAs rekordhøye handelsunderskudd med Kina, som endte på nærmere 3.700 milliarder kroner det året.

Kina svarte med å gjøre det samme, og handelskrigen var et faktum. I januar 2020 signerte landene det som ble omtalt som første fase av en handelsavtale. Men det spente forholdet mellom dem har vedvart, også etter at Joe Biden flyttet inn i Det hvite hus.

