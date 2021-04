100.000 koronadødsfall i Frankrike

NTB utenriks

Det ble klart torsdag da helsemyndighetene rapporterte om ytterligere 300 koronarelaterte dødsfall siste døgn.

I Europa er det bare Storbritannia og Italia som har registrert flere døde i pandemien.

Smittetrykket i Frankrike er for tiden blant verdens høyeste. De siste to ukene er det registrert 747 smittede og 6,1 døde per 100.000 innbyggere.

Eksperter mener tallet på 100.000 døde er lavere enn det reelle antallet koronadødsfall. Analyser av dødsattester viser at enkelte covid-19-tilfeller ikke rapporteres når folk dør hjemme eller ved behandlingssteder for psykiatri eller kroniske sykdommer.

