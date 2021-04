Tsjekkia vil kjøpe AstraZeneca-dosene Danmark dropper

NTB utenriks

Danmark har i likhet med Norge flere tusen vaksinedoser på lager. Mens Norge fortsatt ikke har avgjort om vaksinen skal bli tatt i bruk igjen, har Danmark lagt den bort. Ifølge Politiken har Danmark forhåndsbestilt 2,4 millioner doser.

– Vi er klare til å kjøpe AstraZeneca fra Danmark, skriver den tsjekkiske innenriksministeren Jan Hamacek på Twitter, og legger til at han også vil fly til Moskva for å kjøpe Sputnik-vaksinen.

Det er ikke klart om EU vil tillate at Tsjekkia kjøper dosene, eller om Danmark vil selge. Danske helsemyndigheter har nemlig ikke avvist at vaksinen kan bli tatt i bruk igjen på et senere tidspunkt.

(©NTB)