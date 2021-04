Stoltenberg om tilbaketrekkingen fra Afghanistan: – Ingen enkel avgjørelse

NTB utenriks

Kunngjøringen fra Nato kom like etter at president Joe Biden hadde holdt en tale der han kunngjorde den historiske tilbaketrekkingen fra Afghanistan. Den skal være sluttført innen 20-årsjubileet for 11. september-angrepene.

Denne datoen er imidlertid ikke nevnt i Natos melding, der det henvises til startdatoen 1. mai og står at prosessen skal være ferdig i løpet av «noen måneder».

– Ethvert Taliban-angrep på allierte styrker under tilbaketrekkingen vil bli møtt med et kraftfullt svar, står det i meldingen.

– Betalt en høy pris

– Skulder ved skulder har vi betalt en høy pris, både i blod og penger. Vi er takknemlige til alle som har tjent, og vi hedrer alle dem som har ofret så mye for vår felles sikkerhet, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg da han kunngjorde alliansens beslutning.

– Sammen har vi forhindret Afghanistan fra å være en trygg havn for terrorister som vil angripe oss, fortsatte han.

Stoltenberg slo fast at det ikke var en enkel avgjørelse Nato har tatt, men at det var en samlet allianse som sto bak den.

– Dagens møte er en viktig demonstrasjon av enhet. I denne komplekse verden må vi fortsette å styrke Nato for å møte utfordringene vi står overfor, sier Stoltenberg.

Nytt kapittel

Nato-sjefen understreket i likhet med USAs president Joe Biden at Nato ikke trekker seg ut av Afghanistan på en forhastet måte.

– Vår tilbaketrekking vil være ryddig. Vi planlegger å fullføre den innen få måneder. Vi står samlet når vi nå går ut sammen. Det er ikke en lett avgjørelse å ta, og det er en risikofylt avgjørelse, sier Stoltenberg.

Den norske generalsekretæren sier at Nato sto overfor et dilemma: Trekke seg ut, eller fortsette å sende flere styrker til Afghanistan.

– Dette er ikke slutten på vårt forhold til Afghanistan, men starten på et nytt kapittel, sier Stoltenberg.