Johnson & Johnson pauser vaksinetesting

Selskapet skriver at sikkerheten og helsa til folk som bruker produktene deres, er øverste prioritet, og viser til tilfellene av blodpropp hos vaksinerte.

Legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC vil midlertidig stanse bruken i USA mens de fortsetter å granske tilfellene. Johnson & Johnson viser til at de har bestemt seg for å utsette vaksineutrullingen i Europa og at vaksinetestingen settes på vent «mens vi oppdaterer retningslinjer for forskere og deltakere» i studiene.

EUs legemiddeltilsyn EMA opplyste forrige uke at de åpnet granskning av blodpropptilfellene.

