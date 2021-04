Annerledes dose to til tyske AstraZeneca-vaksinerte under 60

NTB utenriks

Det ble føderale og regionale helsemyndigheter i landet enige om tirsdag. Tyskland kunngjorde 30. mars at de ikke lenger ville gi AstraZeneca-vaksinen til folk under 60 på grunn av bekymringer sjeldne bivirkninger i form av lave blodplater og blodpropp.

Ifølge nyhetsbyrået DPA er det nå enighet om å tilby enten Pfizer/Biontech-vaksinen eller Moderna-vaksinen som dose to til disse.

– Løsningen vi har kommet fram til, vil sørge for god beskyttelse, sa delstatens Bayerns helseminister Klaus Holetschek til DPA.

Opphold i flere land

Tyskland er blant en rekke land – Norge inkludert – som har satt bruk av AstraZenecas vaksine på vent etter blodpropptilfeller.

EUs legemiddeltilsyn EMA sa forrige uke at slike tilfeller bør bli oppgitt som en veldig sjelden type bivirkninger av vaksinen, men at nytten ved vaksinen veier opp for risikoen.

Blant 34 millioner vaksinerte med AstraZeneca i EØS per 4. april var det påvist 222 blodpropptilfeller. 22. mars var det registrert 18 dødsfall, ifølge EMA.

Brorparten av tilfellene er registrert blant kvinner under 60 år, innen to uker etter at de var blitt vaksinert.

Johnson & Johnson

Det er oppdaget lignende tilfeller blant folk som har blitt vaksinert med Johnson & Johnson-vaksinen, og amerikanske helsemyndigheter har anbefalt at bruk av den blir satt på vent.

Selskapet har samtidig stanset vaksinetestingen og varsler at utrullingen av vaksiner i Europa blir utsatt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere avvist å anbefale vaksinering med forskjellige vaksinetyper, på grunn av utilstrekkelige data om hvor effektivt det er.

