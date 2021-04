NTB utenriks

– Dyr, spesielt ville dyr, er kilden til over 70 prosent av fremvoksende smittsomme sykdommer hos mennesker, hvorav mange forårsakes av nye virus. Ville pattedyr utgjør spesielt en risiko for fremveksten av nye sykdommer, sier WHO i en uttalelse tirsdag.

