Smittespredningen øker i Sverige

NTB utenriks

– Vi har en fortsatt økning av smittede i Sverige. Det er definitivt svært høy smittespredning og en foruroligende situasjon, sier Tegnell. Han sier smitten øker i alle aldersgrupper.

– Med tanke på den store smittespredningen, vil jeg igjen legge vekt på det grunnleggende og hvor viktig det er å holde avstand, det er grunnkonseptet for å beskytte seg og redusere smitten. Det er viktig at vi jobber hjemmefra så mye som mulig, sier statsepidemiologen, som påpeker at mye av smitten skjer i hjemmet og på arbeidsplassen.

39 nye dødsfall

Siden fredag har 39 personer dødd i Sverige i forbindelse med pandemien, som så langt har kostet 13.660 mennesker livet i landet. Det er påvist totalt 876.506 smittetilfeller, 19.105 av dem siden fredag, opplyser Folkhälsomyndigheten.

Samtlige regioner sier de venter en forverring både i løpet av de nærmeste dagene og på litt lengre sikt.

– Det viser alvoret i situasjonen og at pandemien nå rammer hele landet svært hardt, sier avdelingssjef Thomas Lindén i Socialstyrelsen.

Færre på sykehus i Danmark

Med tre dødsfall det siste døgnet, er tallet på døde i Danmark er oppe i 2.446. Det siste døgnet har 563 personer fått påvist smitte, og totalen er dermed opp i 238.869 siden covid-19-pandemien nådde landet, viser tall fra Statens Serum Institut.

197 covid-19-pasienter er nå innlagt på danske sykehus. 39 av dem ligger på intensivavdeling, 28 med respirator.

Det er først gang siden før påske at det er færre enn 200 innlagte i Danmark.

(©NTB)