Legemiddeltilsynet FDA og folkehelseinstituttet CDC kommer tirsdag til å be om stans i vaksineringen på føderale sentre og be delstatene følge etter, melder The New York Times.

Tilfeller i USA der folk har fått blodpropp etter å ha fått Janssens koronavaksine, gjorde at EUs legemiddeltilsyn forrige uke også åpnet en granskingssak.

Johnson & Johnsons koronavaksine, som også er kjent som Janssen-vaksinen, ble godkjent i EU og Norge i mars, og de første leveransene kommer denne uka.