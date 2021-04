Nesten 105.000 vaksinert på én dag i Danmark

NTB utenriks

– Nå evalueres resultatet, så vi er klare til fortsatt effektiv utrulling. Stor ros til alle involverte i storskalaforsøket. Takk for innsatsen. Vi fortsetter arbeidet, skriver helseminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

68 vaksinasjonssentre deltok i stresstesten, som skulle sørge for at Danmarks fem regioner og alle nødvendige IT- og logistikksystemer innen kort tid er klare til massevaksinering i stor skala. Målet er å være godt forberedt når det snart skal begynne å komme større leveranser fra vaksineprodusentene.

