Iran: Starter anriking uran til 60 prosent fra onsdag

NTB utenriks

Uttalelsen fra Abbas Aragachi kommer kort tid etter sabotasjeaksjonen mot atomanlegget Natanz.

Tidligere har Iran anriket uran opp til 20 prosent. Teknisk sett er dette et kort steg unna renheten som kreves for fremstilling av kjernefysiske våpen.

Den statlige engelskspråklige kringkasteren Press TV sier Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er informert om beslutningen. IAEA har foreløpig ikke svart på nyhetsbyrået APs forespørsel om en kommentar.

Ifølge Press TV sier Aragachi også at Iran vil installere 1.000 nye sentrifuger i Natanz, men utbroderer ikke dette.

Irans utenriksminister advarte samme dag om at sabotasjeaksjonen kunne skade samtalene som pågår i et forsøk på gjenopplive atomavtalen med landet. Målet er å få USA tilbake i folden og å begrense Irans anrikingsaktivitet i bytte mot oppheving av sanksjoner.

– Amerikanerne bør vite at verken sanksjoner eller sabotasje vil gi dem noe forhandlingsverktøy. De bør vite at slike handlinger bare vil gjøre situasjonen vanskelig for dem, sa Mohammad Javar Zarif i Teheran.