Iran: Starter anriking av uran til 60 prosent

NTB utenriks

Uttalelsen fra Araghchi kommer kort tid etter sabotasjeaksjonen mot atomanlegget Natanz.

Ifølge The New York Times, som siterer amerikanske og israelske etterretningskilder, var det Israel som sto bak sabotasjen som skal ha satt strømforsyningen ved anlegget ut av spill.

Iran har tidligere anriket uran opp til 20 prosent, til bruk i sitt atomkraftverk i Bushehr. Uran benyttet i atomvåpen har vanligvis en anrikningsgrad på minst 85–90 prosent.

Iranske myndigheter fastholder imidlertid at atomprogrammet utelukkende er sivilt og at landet ikke har noe ønske om å utvikle atomvåpen.

Inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har i årevis overvåket landets atomanlegg og konkludert med at Iran ikke har noe aktivt atomvåpenprogram.

IAEA informert

Ifølge den statlige engelskspråklige kringkasteren Press TV er Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) informert om beslutningen om å øke anrikningsgraden. Arbeidet med dette vil ifølge Araghchi begynne alt onsdag.

Ifølge Araghchi vil Iran også installere 1.000 nye sentrifuger med 50 prosent høyere kapasitet enn dagens sentrifuger ved Natanz-anlegget, men det er uklart hvor raskt dette kan skje.

IAEA bekrefter at de via mediene har fått kjennskap til Araghchis uttalelse, men at de foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.

USA vil ha avtale

Helgens sabotasje av Natanz-anlegget skjedde samtidig med at USAs forsvarsminister Lloyd Austin besøkte Israel.

Austin kommenterte ikke sabotasjeaksjonen, men Det hvite hus understreket i en kunngjøring at USA «ikke på noe vis var involvert».

Tidligere president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen i 2018, men etterfølgeren Joe Biden ønsker å blåse nytt liv i avtalen. I forrige uke ble det derfor innledet nye atomsamtaler med Iran og de øvrige signaturstatene i Wien.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er sterkt imot atomavtalen og fastholder at Iran utvikler atomvåpen og ønsker å utslette Israel.

Advarer

Irans utenriksminister Mohammad Javar Zarif antyder at USA var informert eller delaktig i sabotasjeaksjonen mot Natanz-anlegget, noe amerikanske myndigheter har benektet.

– Amerikanerne bør vite at verken sanksjoner eller sabotasje vil gi dem noe forhandlingsverktøy. De bør vite at slike handlinger bare vil gjøre situasjonen vanskelig for dem, sa han tirsdag.

EU advarer mot forsøk på å avspore atomsamtalene, men uten å anklage Israel.

– Vi avviser alle forsøk på å undergrave eller svekke diplomatisk innsats i atomavtalen, sa EU-kommisjonens utenrikspolitiske talsmann Peter Stano mandag.

– Vi har fortsatt behov for å få klargjort fakta over hendelsene ved det iranske atomanlegget, la han til.