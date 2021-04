India godkjenner «alle» koronavaksiner

NTB utenriks

Beslutningen tirsdag har til hensikt å få fortgang i bruk av vaksiner som er laget i andre land, og for å utvide vaksinearsenalet som er tilgjengelig til innenlandsk bruk.

India har med sine 1,4 milliarder innbyggere registrert en stor smittespredning som truer med å overvelde sykehus i hardt rammede byer.

Eneste måten å komme seg ut av krisen på, er ved å vaksinere flere, påpeker eksperter.

Men det har globale ringvirkninger siden India er en av de store vaksineprodusentene i verden.

Oppfylling av Indias eget innenlandske behov er blitt forsinket som følge av levering av vaksiner som landet produserer til det FN-støttede Covax-initiativet, som har til hensikt å distribuere vaksiner etter et likhetsprinsipp verden rundt.

India har fra før gitt grønt lys for bruk av AstraZeneca-vaksinen, som produseres lokalt av Serum Institute i India, og en annen vaksine utviklet av indiske Bharat Biotech. Helsedepartementet varslet tidligere tirsdag at den russiske Sputnik V-vaksinen også har fått grønt lys for nødbruk.

