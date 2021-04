Finske eksperter skal vurdere AstraZeneca-vaksinen

NTB utenriks

Den nasjonale ekspertgruppen for vaksinespørsmål skal blant vurdere om aldersgrensen bør endres, ifølge finske medier.

I tillegg skal de ta stilling til håndteringen av dem som så langt har fått én dose av vaksinen. En avgjørelse er ventet onsdag.

I likhet med Finland har også en lang rekke andre land valgt å kun tilby AstraZeneca-vaksinen til mennesker over en viss alder. Grensen varierer fra land til land. Bakgrunnen for praksisen er bekymringen rundt en mulig økt risiko for blodpropper blant dem som har fått vaksinen.

Myndighetene i Norge har inntil videre valgt å stanse all bruk av vaksinen.

