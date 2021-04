Dansk vaksinerekord skal stressteste logistikken

NTB utenriks

Dersom målet blir nådd, skal det settes over tre ganger så mange sprøyter som på den forrige rekorddagen i februar.

Til sammen deltar 68 vaksinasjonssentre i stresstesten, som skal sørge for at Danmarks fem regioner og alle nødvendige IT- og logistikksystemer innen kort tid er klare til massevaksinering i stor skala. Målet er å være godt forberedt når det snart skal begynne å komme større leveranser fra vaksineprodusentene.

Fordi bruken av AstraZenecas vaksine er satt på vent, er det bare vaksiner fra Pfizer/Biontech og Moderna som skal gis mandag.

Så langt har rundt 870.000 dansker – nesten 15 prosent av landets befolkning – fått den første vaksinedosen. Rundt 445.000 også har fått den andre.

(©NTB)