CDU-ledelsen ønsker Laschet som ny tysk statsminister

Det opplyser Volker Bouffier, leder for delstatsregjeringen i Hessen, til nyhetsbyrået DPA.

Selv om CDUs leder oftest også blir statsministerkandidat, er dette ikke en selvfølge hos de tyske kristendemokratene.

CDU samarbeider svært tett med søsterpartiet CSU i Bayern. Og også CSU-leder Markus Söder ønsker å bli statsministerkandidat.

Ledelsen i de to partiene satt i separate møter mandag. Både Laschet og Söder erklærte offisielt dagen før at de ønsker å stille til valg, men de lovet også å bidra til at spørsmålet raskt blir avklart.

Det er likevel uklart når en endelig beslutning vil bli tatt.

Partiene vil stille med én felles statsministerkandidat foran valget senere i år. Merkel gikk av som partileder i 2018 og ønsker heller ikke å fortsette som regjeringssjef.

