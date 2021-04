Australia gir opp vaksinemål

NTB utenriks

Årsaken er en anbefaling om at alle under 50 år skal vaksineres med vaksinen fra Pfizer/Biontech, og ikke AstraZeneca, ifølge nyhetsbyrået.

Den australske regjeringen, som hadde satset på å primært vaksinere med AstraZeneca-vaksinen, har ikke satt noen nye mål for vaksineringsprogrammet, skriver statsminister Scott Morrison på Facebook søndag.

– Selv om vi gjerne skulle sett at disse dosene ble satt innen året er omme, er det ikke mulig å sette slike mål, gitt usikkerheten, skriver han.

Myndighetene i Canberra endret anbefalingene sine torsdag, etter at EUs legemiddeltilsyn EMA gikk inn for at blodpropper med lavt antall blodplater bør føres opp som en svært sjelden bivirkning av AstraZeneca-vaksinen. EMA anbefaler imidlertid fortsatt bruk.

Australia, som forsøker å skaffe seg dobbelt så mange doser av Pfizer-vaksinen, hadde opprinnelig mål om å ha vaksinert hele befolkningen innen november.

Vaksineringen i landet begynte langt senere enn i enkelte andre land, delvis fordi landet har hatt relativt lite smitte, med litt under 29.400 registrerte tilfeller og 909 dødsfall blant koronapasienter siden pandemien nådde landet.

